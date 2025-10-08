Alvino: "Intercettazioni 'ad capocchiam' su Osimhen, tutto fumo senza arrosto dal solito giornale"

vedi letture

Carlo Alvino, con un post su X, commenta così le intercettazioni pubblicate oggi dal quotidiano Repubblica sul caso Osimhen: "Con intercettazioni “ad capocchiam” e carte che di segreto non hanno nulla anche oggi assistiamo alla solita colonna di fumo, senza arrosto, sulla vicenda Napoli-Osimhen. Fumo che si innalza dalla solita redazione, del solito giornale della solita proprietà! E' nùn se vònn stà!"