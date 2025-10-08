Alvino: "Intercettazioni 'ad capocchiam' su Osimhen, tutto fumo senza arrosto dal solito giornale"

Alvino: "Intercettazioni 'ad capocchiam' su Osimhen, tutto fumo senza arrosto dal solito giornale"
Oggi alle 11:10Dai social
di Arturo Minervini

Carlo Alvino, con un post su X, commenta così le intercettazioni pubblicate oggi dal quotidiano Repubblica sul caso Osimhen: "Con intercettazioni “ad capocchiam” e carte che di segreto non hanno nulla anche oggi assistiamo alla solita colonna di fumo, senza arrosto, sulla vicenda Napoli-Osimhen. Fumo che si innalza dalla solita redazione, del solito giornale della solita proprietà! E' nùn se vònn stà!"