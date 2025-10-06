Zazzaroni al veleno: "Ci sono ex portieri a cui un po' di tv ha dato alla testa!"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha pubblicato un messaggio al veleno sui suoi social: "Ci sono ex portieri ai quali il consenso social, qualche migliaio di follower e un po' di tv hanno dato alla testa. Hanno avuto carriere mediocri e, una volta usciti dal giro, hanno capito che sparando minchiate su qualcuno magari più solido di loro possono catturare l'attenzione di pochi imbecilli.

Li capisco, dev'essere dura reinventarsi, senza alcun tipo di preparazione, una nuova identità e un nuovo ruolo. Per fortuna ci sono i social e gli imbecilli".