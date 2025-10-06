Foto

Conte show: esce dal campo cantando 'O surdato 'nnammurato

Conte show: esce dal campo cantando 'O surdato 'nnammuratoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:50Dai social
di Arturo Minervini

Sui social il video è già virale, quell’ombra indemoniata che lascia il terreno del gioco dello stadio Maradona si riconosce subito: è Antonio Conte. Il tecnico esce dal campo e si fonde con l’urlo dei tifosi, esulta come un dannato, si nutre della loro carica e la rimanda indietro moltiplicata dopo la vittoria in rimonat col Genoa.

Si allontana cantando a squarciagola “Ohi vita, ohi vita mia”, prima di sparire nel tunnel per andare a parlare con i suoi ragazzi.  Un uomo in missione, trascinato da un fuoco che non conosce tregua.