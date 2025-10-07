Foto Serie A, la Top 11 dell'ultima giornata al Fantacalcio: ci sono due azzurri

vedi letture

La Lega Serie A ha pubblicato, attraverso i propri canali social, la Top 11 dell’ultima giornata di campionato, stilata sulla base dei voti assegnati al Fantacalcio.

Nella formazione ideale trovano spazio anche due giocatori del Napoli: Leonardo Spinazzola e Frank Zambo Anguissa. L’esterno ex Roma, entrato nella ripresa contro il Genoa, ha ottenuto un 7 in pagella, mentre il centrocampista camerunese ha conquistato un 7,5 grazie ad un’ottima prestazione condita anche dal gol che ha momentaneamente ristabilito la parità nel match. Di seguito la Top 11 completa: