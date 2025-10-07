Juve deludente, Pistocchi: “Quanti rimpianti ha Elkann nel vedere Napoli e Roma al 1° posto”

vedi letture

La Juventus continua a non convincere né per il gioco espresso né per i risultati ottenuti. Dopo lo 0-0 contro il Milan, i bianconeri si trovano al terzo posto in classifica, a tre punti di distanza da Napoli e Roma. Crescono intanto le critiche nei confronti di Igor Tudor, finito nel mirino per le prestazioni poco brillanti della squadra.

Sul tema si è espresso su X il giornalista Maurizio Pistocchi: “Avendolo già scritto a più riprese, confermo che la Juventus sta sprecando tempo e talento con questa disposizione - 3:4:3 - che non porta nè risultati nè gioco e rimango convinto che con il 4:3:3 farebbe di più e meglio. E chissà quanti rimpianti vengono a JElkann nel vedere in testa alla classifica il Napoli di Conte - a lungo corteggiato da Chiellini -e la Roma di Gasperini -che era stato scelto da Giuntoli per il dopo Tudor. Non è più tempo di un allenatore ideologo, se ha in testa una sola idea”.