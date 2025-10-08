Chiariello su caso Osimhen: "Inchiesta fatta di fuffa, caso morto e sepolto sportivamente"

Il giornalista Umberto Chiariello, su X, commenta le intercettazioni pubblicate questa mattina dal quotidiano Repubblica sul caso Osimhen: "Su un’inchiesta pressoché inesistente, fatta sostanzialmente di fuffa, al punto che la Procura Federale non ha potuto riaprire il caso che sportivamente è morto e sepolto, è partita la macchina del fango".