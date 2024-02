Alvino: "Mazzarri evita sempre di assumersi rischi, qualcuno gli spieghi una cosa"

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social per commentare la sfida di Milano

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social per commentare la sfida di Milano: "Quando si è in difficoltà per superare gli ostacoli bisogna avere il coraggio di assumersi dei rischi, cosa che puntualmente Mazzarri evita di fare.

Indipendentemente dalla gara di ieri sera, dove tutto sommato poteva starci anche un pareggio, l’atteggiamento sempre timoroso è diventato una costante negativa e preoccupante. Qualcuno spieghi al tecnico che è vero che se non ti arrampichi non puoi cadere ma è altrettanto vero che vivere tutta la vita sul terreno non ti darà mai una gioia".