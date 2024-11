Alvino: "Napoli unica ad affrontare le 5 italiane in Champions, primo posto legittimo"

Dopo il pari del Napoli a San Siro con l'Inter, il giornalista Carlo Alvino commenta il calendario degli azzurri: "Non vorrei sbagliarmi, ma l’unica squadra di tutta la serie A ad aver incontrato le 5 squadre italiane che giocano la Champions League, potrebbe essere il Napoli. Lo dico solo per qualche illustre studioso dei calendari, degli algoritmi e di altre varie amenità. Resto in attesa del prossimo 'studio' atto a mettere in discussione il legittimo e sacrosanto primo posto in classifica del Napoli".