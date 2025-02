Alvino: "Nervi saldi, non si molla! Nonostante il mercato, Napoli ancora in corsa"

Il Napoli affonda a Como e perde la testa della classifica, il giornalista Carlo Alvino commenta così su X: "Nervi saldi! Non si molla! Una sconfitta preoccupante ma che non ci deve abbattere. Il problema sembrerebbe essere soprattutto di carattere mentale, di pressione psicologica gestita male. Ci lavorerà Conte durante una settimana che si preannuncia come quella più difficile della stagione.

Il campionato non è ancora finito… tutt’altro. L’Inter è un punto avanti e sabato arriva al Maradona. A questo punto bisogna solo mantenere i nervi saldi. Lo deve fare soprattutto l’ambiente, lo deve fare Conte, lo devono fare i suoi ragazzi. A Conte è richiesto anche un altro grande sforzo. Lui non parla mai a vanvera. Sugli errori del mercato di gennaio è stato detto tutto. Peggio non si poteva fare. Ma nonostante ciò bisogna ammettere che il Napoli è ancora in corsa e proprio per questo deve avere la forza ed il coraggio di guardare avanti. E noi con gli azzurri! Il campionato non finisce né oggi né sabato prossimo. E non si molla!".