Alvino: "Oggi vittoria di ADL, per la prima volta Presidente Lega Serie A alleato del Napoli"

Sull'assemblea di Lega sui diritti tv che si è svolta oggi a Milano, il giornalista Carlo Alvino, ha dato tramite Twitter il suo punto di vista: "Forse sta sfuggendo che la giornata di oggi è stata storica per il Calcio italiano. L'ingresso dei fondi nel business dei diritti tv e la creazione di una media company sono una totale vittoria di De Laurentiis che a furia di spiegare la necessità di produrre e distribuire gli eventi calcio a una grande pluralità di operatori, ha convinto tutti che fosse l'unica strada. Con o senza fondi. E per la prima volta il Napoli ha come primo alleato il Presidente della Lega. Scusate se è poco".

Il mio punto di vista... pic.twitter.com/PlZFukEXAR — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 9, 2020