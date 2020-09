Alvino: "Osimhen crea spazi che non si vedevano dal Matador. Ora tifiamo per la permanenza di KK"

Il Napoli vince a Parma all'esordio 2-0, il commento su Twitter del giornalista Carlo Alvino: "Parma-Napoli bravo Gattuso a passare al 442, Victor Osimhen crea spazi che non si vedevano dai tempi del Matador, gran partita di Lozano; Lorenzo Insigne e Dries Mertens solite certezze! Ed ora tutti a fare il tifo per la permanenza in maglia azzurra di Kalidou Koulibaly".

#ParmaNapoli bravo Gattuso a passare al 442, @victorosimhen9 crea spazi che non si vedevano dai tempi del Matador, gran partita di @HirvingLozano70; @Lor_Insigne e @dries_mertens14 solite certezze! Ed ora tutti a fare il tifo per la permanenza in maglia azzurra di @kkoulibaly26 ! — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 20, 2020