Alvino rassicura: "Distorsione per Mertens, ma potrebbe già recuperare contro l’Udinese”

Il giornalista Carlo Alvino, attraverso un tweet sul suo profilo social, ha rassicurato in merito alle condizione fisiche di Dries Mertens, uscito dopo soli 5 minuti dal suo ingresso in campo, per via di un problema alla caviglia. “Non destano eccessiva preoccupazione in casa Napoli le condizioni di Mertens. Si tratta di una distorsione ma il giocatore potrebbe essere a disposizione già con l’Udinese. Certamente sarà abile per la trasferta di Firenze”.

