Alvino risponde Bergonzi: "Di Lorenzo andava ammonito? Offesa grave ad uno straordinario professionista!"

"Di Lorenzo andava ammonito, altro che rigore". Queste le parole dell'ex arbitro Mauro Bergonzi ai microfoni della Rai, che hanno suscitato la reazione, via social di Carlo Alvino: "Invito il capitano del Napoli e calciatore della nazionale italiana, Giovanni Di Lorenzo, professionista esemplare, di specchiata onestà, giocatore guidato da un forte senso di giustizia e moralità, così come testimoniato dalla sua straordinaria carriera, a prendere seriamente in considerazione di avviare un’azione legale nei confronti signor Mauro Bergonzi che lo ha offeso ai microfoni della Rai dandogli dell’antisportivo.

All’azienda televisiva nazionale vorrei ricordare inoltre che pagando noi tutti il canone, dalla Sicilia al Trentino, ci piacerebbe ascoltare considerazioni tecniche fatte da professionisti bravi, preparati, seri e stimati e liberi da eventuali condizionamenti".