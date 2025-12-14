Varriale: "Evidente deficit di personalità del Napoli, si amplifica fuori casa senza quei tre big"

Il Napoli perde ancora in trasferta, ormai una costante in questa stagione. Il giornalista Enrico Variale commenta così sul proprio account X: "Al 15° turno il Napoli ha solo un punto in meno dello scorso campionato. Ma ha perso 7 gare in trasferta tra Serie A e coppa. A me pare evidente il deficit di personalità della squadra che si amplifica fuori casa e che senza Lukaku, Anguissa, De Bruyne è difficile da trovare".