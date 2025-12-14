Varriale: "Evidente deficit di personalità del Napoli, si amplifica fuori casa senza quei tre big"

Varriale: "Evidente deficit di personalità del Napoli, si amplifica fuori casa senza quei tre big"
Oggi alle 22:30Dai social
di Antonio Noto

Il Napoli perde ancora in trasferta, ormai una costante in questa stagione. Il giornalista Enrico Variale commenta così sul proprio account X: "Al 15° turno il Napoli ha solo un punto in meno dello scorso campionato. Ma ha perso 7 gare in trasferta tra Serie A e coppa. A me pare evidente il deficit di personalità della squadra che si amplifica fuori casa e che senza Lukaku, Anguissa, De Bruyne è difficile da trovare".