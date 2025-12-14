Rai, Perillo: "Prestazione indifendibile! C’è da interrogarsi sulla gestione della rosa"

Antonello Perillo, giornalista e condirettore del Tgr Rai, ha commentato il ko del Napoli sul campo dell'Udinese: "Zero tiri in porta rendono indifendibile qualsiasi prestazione, specie quella di una squadra in corsa per difendere il titolo di campione d’Italia. Il Napoli a Udine ha disputato una pessima partita e ha meritato la sconfitta. Salvati due volte dal Var, gli azzurri sono apparsi in difficoltà per lunghi tratti della partita e solo nel finale si sono fatti pericolosi, con il palo esterno di Lorenzo Lucca.

Giusto sottolineare la cronica emergenza infortuni, ma c’è da interrogarsi sulla gestione della rosa, seppur ridotta, da parte di #Conte. A Lisbona e a Udine hanno giocato gli stessi titolari, a parte Spinazzola questa volta preferito a Olivera, e sono arrivate due sconfitte. Per il Napoli cl amorosa occasione persa per allungare in testa alla classifica, visto il pari interno del Milan contro il Sassuolo".