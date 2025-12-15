Video Cannavacciuolo da Fazio: "Maradona il cliente più prestigioso, l'unico con cui mi sono seduto a tavola"

vedi letture

Antonino Cannavacciuolo, chef stellato e grande tifoso del Napoli, ha raccontato un aneddoto su Diego Armando Maradona da Fabio Fazio a 'Che Tempo che Fa': "Quali sono stati gli ospiti più prestigiosi avuti a Villa Crespi? Per me il principe del calcio, cioè Maradona. L'unico cliente col quale mi sono seduto a tavola.

Stiamo parlando del 2006. Ha fatto tre giorni in Villa da me. La cosa che mi ha emozionato di più è quando la mattina scende e dice:'Dov'è Tonino?'. Dicevo: 'Ma come Maradona mi chiama per nome?' Per me è stato davvero un qualcosa di unico, perché è una persona che reso felici tante persone". Di seguito il video diventato virale sui social.