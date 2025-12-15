Foto Procede il recupero di De Bruyne: riabilitazione e relax nel verde

vedi letture

Napoli e i tifosi azzurri attendono con grande attesa il ritorno in campo di Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga sta proseguendo il suo percorso di riabilitazione e negli ultimi giorni sono arrivati segnali incoraggianti, tanto da aver ormai abbandonato l’uso delle stampelle e riuscire a camminare autonomamente.

L’ex Manchester City continua terapie e lavoro di recupero con l’obiettivo di tornare a disposizione il prima possibile, anche se prima di febbraio resterà indisponibile, il rientro è previsto con ogni probabilità nel mese di marzo. Nel frattempo, come mostrato in uno scatto condiviso in una 'storia' su Instagram, il centrocampista alterna momenti di relax alle sedute di riabilitazione.