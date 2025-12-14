Alvino: "Soliti noti pronti a condannare Conte e le sue scelte. Ma ricambi non ce ne sono"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato sui propri account social la sconfitta del Napoli contro l'Udinese: "Puntate, mirate, fuoco! Ecco pronto il plotone d’esecuzione. Anche stasera, complice un Napoli molle, indolente e senz’anima, i soliti noti sono pronti e contenti nel condannare in primis Antonio Conte, poi le sue scelte, ed infine i ragazzi che sono scesi in campo. Attenzione l’Udinese ha strameritato la vittoria! Questo va detto, senza se e senza ma. Ma perché continuare questo perverso gioco al massacro, senza analizzare per intero una situazione di straordinaria emergenza? Senza contestualizzare al momento, quanto sta accadendo?

Molto probabilmente potrebbe trattarsi di una questione di energie, quelle fisiche e mentali trovate fino alla gara con la Juventus e poi non tanto inspiegabilmente smarrite, perché purtroppo il Napoli non ha recuperato dopo le vittorie contro Atalanta, Roma e Juventus. Gli azzurri, soprattutto quelli che giocoforza ultimamente sono sempre scesi in campo, sono in riserva. Il rosso è fisso! Ricambi non ce ne sono. Sono tornati Lobotka e Gutierrez, ottima notizia. A Ryad per “combattere” come il condottiero ed i tifosi si augurano. Un Forza Napoli è dovuto, riprendiamo in Arabia Saudita la strada giusta! Crediamoci sempre!".