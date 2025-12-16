Pistocchi: "Si rifiutano di arbitrare il Napoli: è uno scandalo! Offensivo per tifosi e club"
Secondo il Corriere dello Sport la finale di Supercoppa italiana verrà arbitrata da Guida, se il Napoli non andrà in finale. Altrimenti, Rocchi designerà Colombo. Il giornalista Maurizio Pistocchi (clicca qui per leggere il suo intervento ai microfoni di Radio Tutto Napoli) commenta così sul proprio account X: "Il sottoscritto pensa che questa cosa - due arbitri di Serie A, Guida e Maresca, che si rifiutano di arbitrare le partite del Napoli ma arbitrano quelle di tutte le altre - sia uno scandalo, e un fatto molto offensivo per i tifosi del Napoli e la società.
In pratica, i due arbitri campani dichiarano di avere paura della tifoseria azzurra ma cosa succederebbe se anche le altre tifoserie minacciassero gli arbitri? Chi dirigerebbe le partite, il capitano Ultimo?".
Il sottoscritto pensa che questa cosa- due arbitri di SerieA, #Guida e #Maresca, che si rifiutano di arbitrare le partite del #Napoli ma arbitrano quelle di tutte le altre-sia uno scandalo, e un fatto molto offensivo per i tifosi del #Napoli e la società. In pratica, i due… pic.twitter.com/V8rqwgDoOk— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 16, 2025
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro