Il Roma, Scotto: "Calo e infortuni, diretta conseguenza della strategia anacronistica di Conte"

Il Napoli perde la sua quarta partita in campionato e sfila al terzo posto in classifica. Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, commenta sul proprio account X il ko degli azzurri contro l'Udinese: "Se si giocano più di 4 partite di fila in pochi giorni sempre con gli stessi è inevitabile esaurire le energie. Molti si fanno condizionare dalle narrazioni accondiscenti che puntano a dire che senza i sette infortunati le alternative non ci sono. Questo non è vero.

Sicuramente le seconde linee non sono a livello dei titolari, ma fare rotazioni è indispensabile e non a caso Conte ha una rosa che nonostante le assenze permetterebbe di ruotare almeno 3-4 uomini. Il calo di energie e soprattutto gli infortuni sono una diretta conseguenza di una strategia anacronistica per una squadra che ha quattro competizioni aperte".