Alvino rivela: "Osimhen domani in Italia, difficile sia in campo contro il Milan..."

Si avvicina il rientro di Victor Osimhen a Napoli, ed al contempo sono pronti anche gli esami strumentali per capire l'effettiva entità dell'infortunio patito dall'attaccante azzurro con la Nigeria. Carlo Alvino ha rivelato le ultime su Osimhen attraverso il proprio profilo Instagram: "Osimhen sarà domani in Italia per effettuare tutti gli accertamenti necessari dopo l’infortunio. Difficilissimo se non addirittura impossibile vederlo domenica sera in campo per Napoli-Milan".