Alvino sui mille al San Paolo: "Attese indicazioni da Regione, club vuol tenere fede agli impegni con gli sponsor"

Il Napoli è in attesa di conoscere dalla Regione Campania le modalità di carattere burocratico per ‘aprire’ il San Paolo a mille tifosi. Lo scrive su Twitter Carlo Alvino, che cerca di fare chiarezza sulla situazione.

“C’è da capire innanzitutto se l’apertura è comprensiva degli attuali 500 già impegnati allo stadio a vario titolo per lavoro o se in aggiunta degli stessi. L’orientamento del club, al momento, così come stanno facendo tante altre società, è comunque quello di tenere fede agli impegni contrattuali con gli sponsor concedendo loro gli ingressi omaggio così come previsto dagli accordi sottoscritti”.