Alvino: "Una figuraccia che faremo fatica a dimenticare, ora giorni difficili e per uomini veri"

Figuraccia del Napoli in Champions League e sconfitta pesantissima ad Eindhoven: 6-2 per gli olandesi. Il giornalista Carlo Alvino commenta così sui propri account social: "Che vergogna! Cosi si disonora quello scudetto che portiamo in petto. Chiedessero scusa a tutti i tifosi. Perdere in questo modo è umiliante. Ci hanno presi a pallonate! Siamo “usciti” dalla partita, come mai accaduto con Conte. Sempre in balia dell’avversario che ci ha distrutti anche mentalmente.

Una figuraccia che faremo fatica a dimenticare e che arriva nella settimana che porta alla sfida con l’Inter, peggio non potevamo fare. Ora saranno giorni difficili e per uomini veri. Bisogna avere nervi saldi e idee chiare. L’occasione per rifarsi è sabato. Non ci sono alternative! #forzanapolisempre".