Foto Ambrosino da brividi dopo il debutto: "Quel bambino ha realizzato il suo sogno più grande"

Giuseppe Ambrosino ieri è subentrato nel finale di Napoli-Cagliari, facendo così il suo esordio in Serie A con la maglia azzurra. Subito dopo l'attaccante classe 2003 ha espresso tutta la sua gioia e tutta la sua emozione tramite un post pubblicato su Instagram: "Un sogno diventato realtà. 13 anni fa ho indossato per la prima volta la mia maglia del cuore.

Anni in cui ho giocato, sudato e sognato per questo momento. Tutto ciò che ho fatto non è mai stato per me un sacrificio ma solo un privilegio per avere l'onore di lottare per i colori della mia terra. Oggi quel bambino ha realizzato il suo sogno più grande. Farò di tutto affinché sia solo l'inizio".