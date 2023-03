"Ancora non troviamo un aggettivo!", la Serie A celebra Kvara senza sosta sui social

Al post non mancano i commenti ironici o offensivi di 'tifosi' di altre squadre che non hanno gradito le troppe celebrazioni al Napoli.

"Sono trascorse circa 16 ore da #NapoliAtalanta e ancora non troviamo un aggettivo per QUESTO GOL di Khvicha Kvaratskhelia", così la Lega Serie A sul suo profilo twitter ha celebrato nuovamente la prodezza del georgiano del Napoli. Al post non mancano i commenti ironici o offensivi di 'tifosi' di altre squadre che non hanno gradito le troppe celebrazioni al Napoli.