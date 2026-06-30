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Anguissa non si ferma neanche in vacanza: sui social posta il video dell'allenamento
Frank Zambo Anguissa non si ferma mai, neanche in vacanza: il centrocampista camerunese posta sui social il video del suo allenamento e punta a tornare al top della condizione atletica. Intanto il suo futuro al Napoli è tutto da scrivere: con l'arrivo di Massimiliano Allegri non è da escludere la permanenza.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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