Anguissa sui social: "Grazie a tutti ma anche al mister, abbiamo palpitato grazie a te"

Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha commentato sui social la sua prima stagione in maglia azzurra al termine del match vinto contro lo Spezia

Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha commentato sui social la sua prima stagione in maglia azzurra al termine del match vinto contro lo Spezia: "Stagione finita, stagione ricca di emozioni, grazie a tutti per il supporto in questa avventura e quando dico grazie a tutti parlo ovviamente dei tifosi napoletani, del Napoli, di tutti i miei compagni di squadra ma anche dell'allenatore e del suo staff perché è grazie a te che abbiamo palpitato durante tutto questo anno. Solo un grande GRAZIE".