AUDIO - "Politano si sblocca! L'aspettava da tempo!" Martino e Del Genio show in radiocronaca

Grandi emozioni durante Napoli-Udinese con Carmine Martino e Paolo Del Genio in radiocronaca per Kiss Kiss Italia. Vantaggio ospite: "Era tutto solo De Paul che va a realizzare inaspettatamente il gol del vantaggio". Poi la ribalta il Napoli: "Fabian raccoglie il pallone, serie di finte, il cross, Milik, gooooool! Arkadiusz, pareggia per il Napoli!". Nel finale show di Politano: "Tiro, gooooool! Gran gol di Politano! Lo aspettava da tempo, da quando ha indossato la maglia azzurra!".