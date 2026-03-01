Auriemma: "Della partita salvo solo i tre punti e le lacrime di Lukaku"

Il Napoli batte l'Hellas Verona ultimo in classifica solo con un gol al 96esimo: all'ultimo istante di gioco, quando ormai le speranze sembravano svanite, è arrivato il gol di Lukaku a dare la vittoria alla squadra di Antonio Conte. Il giornalista Raffaele Auriemma, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha commentato così la prestazione degli azzurri: "Della partita di oggi salvo solo i tre punti e le lacrime di Lukaku. Grande Big Rom, porta il Napoli verso la prossima Champions League".

Nell'intervista post-partita a DAZN, infatti, Romelu Lukaku è scoppiato a piangere parlando del periodo difficile che sta vivendo, tra l'infortunio grave e soprattutto la perdita del papà: "Sono contento per la squadra. Peccato per il gol che abbiamo preso, però abbiamo portato i tre punti a casa. Sono stati mesi difficili, a livello personale. II calcio mi ha dato tanto e perdere mio padre come l'ho perso io è pesante (scoppia in lacrime, ndr). Vado avanti per i miei figli, per i miei fratelli e per Napoli che mi ha dato tanto. Prima di arrivare qui ero morto. Quest'anno è difficile ma dobbiamo puntare in alto".