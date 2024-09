Auriemma: "Mi presero per pazzo quando dissi che Inter rischiava stessa crisi del Napoli dell'anno scorso"

Se Conte continuerà a trasmettere concentrazione e carattere, allora anche i partenopei potranno lottare per il titolo.

Brutta sconfitta nel derby di Milano per l'Inter di Simone Inzaghi, che cade a tempo quasi scaduto contro il Milan di un Fonseca che sembrava essere vicino all'esonero. A parlare dell'argomento è stato il giornalista Raffaele Auriemma, che sul suo profilo Facebook scrive:

"Prime 5 giornate dell’Inter, due vittorie, due pareggi, una sconfitta. A Pressing mi presero per pazzo quando dissi che i nerazzurri rischiavano di vivere la stessa crisi di appagamento post scudetto del Napoli. Azzurri secondi in classifica ad un punto dal Torino capolista: se Conte continuerà a trasmettere concentrazione e carattere, allora anche i partenopei potranno lottare per il titolo".