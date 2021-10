Azzi: "Non capisco il tifo silenzioso del Maradona, hanno fatto più casino 50 polacchi"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha scritto un post sui social: "La posizione dei gruppi organizzati la conosco, quella di chi resta a casa per i prezzi alti è più che legittima, ma non riesco proprio a capire il tifo silenzioso di chi viene allo stadio. Ieri hanno fatto più casino 50 polacchi in giacca e cravatta, mica erano ultrà...".