Azzi punge: "Nello tsunami scudetto del Napoli è rimasto dentro anche Spalletti "

Il giornalista Marco Azzi sul suo profilo ha parlato dell'eliminazione dell'Italia da Euro 2024: "Dallo tsunami dello scudetto del Napoli si è appena ripreso Aurelio De Laurentiis, gettando le basi con l'arrivo di Conte per voltare finalmente pagina. Gli altri a distanza di un anno ci sono invece ancora tutti dentro, anche chi è andato via come Spalletti".