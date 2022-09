Azzi: "Raspadori ha giocato male, ma sarebbe servito negli spazi stretti del secondo tempo"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha commentato su Twitter il pareggio casalingo del Napoli con il Lecce.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha commentato su Twitter il pareggio casalingo del Napoli con il Lecce: "Raspadori ha giocato male, ma sarebbe servito come il pane negli spazi stretti del secondo tempo, mentre è stato ininfluente con le squadre più allungate nel primo. Questo per dire che non lo avrei tolto, con Lobotka alle spalle sarebbe cresciuto anche lui".