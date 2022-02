Azzi: "Stavolta bicchiere tutto vuoto: poche volte Napoli così in soggezione in Europa"

"Una brutta figura in parte mascherata solo dal punteggio finale".

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha commentato su Twitter la sconfitta del Napoli contro il Barcellona per 4-2 e la conseguente eliminazione dall'Europa League: "Poche volte il Napoli è stato così in soggezione in campo internazionale: una brutta figura in parte mascherata solo dal punteggio finale. Purtroppo questa volta il bicchiere è tutto vuoto".