Bakayoko sui social: "Oggi la frustrazione, domani la vittoria"

19.58 - Termina 2-0 per il Sassuolo. Restate su Tuttonapoli.net per l'ampio post-partita. 50' - RADDOPPIO SASSUOLO! Sull'azione incriminata contropiede del Sassuolo: azione personale di Lopez che da due passi fa secco Ospina, Mario Rui sulla linea non riesce a...