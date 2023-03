Balotelli, frecciata a Mancini: "Gli attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma, fidatevi"

La frase, destinata a far discutere, arriva direttamente da Mario Balotelli che su una storia Instagram torna sulle polemiche degli ultimi giorni inerenti all'Italia

"Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma. Fidatevi" . La frase, destinata a far discutere, arriva direttamente da Mario Balotelli che su una storia Instagram torna sulle polemiche degli ultimi giorni inerenti all'Italia e ai pochi giocatori convocabili dal ct Roberto Mancini per l'attacco azzurro. Classe '90, attualmente a Sion, Balotelli prosegue tramite i propri social: "Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce o è andato o semplicemente non arriverà mai".

"In attacco abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare e non giocano", aveva detto lo stesso Mancini negli scorsi giorni prima dell'esordio con ko dell'Italia contro l'Inghilterra nelle qualificazioni a Euro2024. Adesso, neanche troppo sottointesa, ecco arrivare l'autocandidatura di Super Mario. Dopo un inizio stagione in Turchia (18 reti in 33 partite con la maglia dell’Adana Demirspor), Balotelli è passato a inizio settembre al Sion, in Svizzera: per lui 14 gare e 5 reti, l’ultima dell'11 novembre 2022 contro il San Gallo. Il Sion attualmente è decimo e ultimo in classifica.