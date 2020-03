Balotelli stizzito: "Qualcuno si è offeso per la battuta sulla Juve? Pensate alle cose serie"

Dopo le polemiche seguite alle sue dichiarazioni su Instagram nel corso della diretta fatta con Er Faina, Mario Balotelli ha voluto ancora una volta ribadire la propria posizione: “Qualcuno si è offeso? Pensate alle cose serie e alle situazioni quotidiane che stiamo passando - ha scritto sulle stories del popolare social network -. Ma dove sta lo sfottò alla Juve? Non ho detto che dovevano far vincere la Juve ma recuperare (siccome ha una partita in meno della Lazio). Concentratevi nello stare a casa e contribuire a scacciare il virus invece di cercare di infangare sempre il mio nome, una diretta di 30 minuti si trasforma in un’infamia senza motivo”. E poi riportato una storia di Er Faina, che aveva commentato: “In mezz’ora di diretta vi siete soffermati su una battuta con il sorriso. In tutta la diretta abbiamo riso e scherzato, ma ci sono stati anche momenti seri. Pensate alle cose serie”.