Barcellona, Messi 'Il migliore di tutti i tempi': piccola provocazione social dei blaugrana

Una lista di convocati particolare quella pubblicata dal Barcellona su Twitter. In vista della sfida al San Paolo, regno di Diego Armando Maradona, i blaugrana hanno lanciato una piccola provocazione sui social. Nella lista al posto del nome Messi compare l'emoticon di una Capra, che si rifà all'Acronimo Goat (capra appunto in inglese) che vuole in realtà significare ìGreatest Of All Time', tradotto “il più grande di tutti i tempi”.

#NapoliBarça Squad

1. ter Stegen

2. N. Semedo

3. Piqué

4. I. Rakitic

5. Sergio

8. Arthur

10.

13. Neto

15. Lenglet

17. Griezmann

19. Braithwaite*

21. F. de Jong

22. Vidal

23. Umtiti

24. Junior

26. Iñaki Peña

28. Riqui Puig

30. Collado

31. Ansu Fati

33. R. Araujo

39. Akieme — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 24, 2020