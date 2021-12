Bargiggia attacca Marcolin: "Ma quanto è noioso e prolisso? Seconde voci da eliminare!"

GIOVANILI PRIMAVERA, SECONDO KO CONSECUTIVO: IL NAPOLI CADE ANCORA, A CAGLIARI FINISCE 3-0 Seconda sconfitta consecutiva per la Primavera. Dopo il k.o. con l'Inter, il Napoli cade anche ad Asseminello contro il Cagliari e stavolta nettamente Seconda sconfitta consecutiva per la Primavera. Dopo il k.o. con l'Inter, il Napoli cade anche ad Asseminello contro il Cagliari e stavolta nettamente LE ALTRE DI A MIRANCHUK RISPONDE AL CHOLITO: È 1-1 TRA VERONA E ATALANTA AL 45' Si chiude il primo tempo tra Hellas Verona e Atalanta col punteggio di 1-1. Prima frazione dai due volti, con il pressing alto e l'intensità da parte dei padroni di casa nei primi 20' di gioco. Sblocca il match il solito Simeone al 22': gran palla in... Si chiude il primo tempo tra Hellas Verona e Atalanta col punteggio di 1-1. Prima frazione dai due volti, con il pressing alto e l'intensità da parte dei padroni di casa nei primi 20' di gioco. Sblocca il match il solito Simeone al 22': gran palla in...