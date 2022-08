Bargiggia esagera: “CR7? Mendes vuole distruggere il Napoli e il calcio italiano”

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha espresso su Twitter il suo parere sulla suggestione Cristiano Ronaldo

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha espresso su Twitter il suo parere sulla suggestione Cristiano Ronaldo: “La verità vera è che J. Mendes, affarista senza scrupoli come tutti quelli che fanno il suo mestiere, sta cercando di distruggere il Napoli e il calcio italiano offrendo Cristiano Ronaldo a destra e manca. Non vi basta la storia recente e triste della Juventus in merito?”.