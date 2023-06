Bargiggia: "Nuovo allenatore? ADL ha incassato solo 'no', pesa una sua frase..."

Il giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia ha scritto un post sui social

Il giornalista esperto di mercato Paolo Bargiggia ha scritto un post sui social: "Per il momento, De Laurentiis ha incassato solo "no" secchi (L. Enrique e Nagelsmann) o, al massimo un "riparliamone" (Italiano) per il post Spalletti. La panchina del Napoli scotta anche per la pressione messa da Adl sul dover "vincere la Champions" nel 2024".