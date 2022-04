Bargiggia: "Osimhen aveva chiesto il permesso 2 mesi fa, ecco il motivo"

A dare una spiegazione al prolungamento della permanenza dell'attaccante del Napoli in Nigeria è il giornalista Paolo Bargiggia.

Nessun caso Osimhen, come chiarisce prima di Atalanta-Napoli il ds azzurro Cristiano Giuntoli. A dare una spiegazione al prolungamento della permanenza dell'attaccante del Napoli in Nigeria è il giornalista Paolo Bargiggia, che su Twitter scrive: "La chiamano Telenovela. Ma Victor Osimhen aveva chiesto già due mesi fa il permesso al club di posticipare il rientro alla prima occasione utile per poter fare dei documenti a dei familiari".