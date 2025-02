Bellinazzo: "Bravo Napoli, per i club sani giusto non cedere all'ansia spendendo certe cifre"

Il giornalista Marco Bellinazzo ha scritto un post sui social in cui elogia le parole del ds Manna in conferenza stampa: "Non era scontato "metterci la faccia". La valutazione sul mercato di gennaio del resto è meno negativa se si guarda nell'insieme a quello estivo 2024 e al prossimo, alla luce del percorso di rifondazione del club. Per una società economicamente sana è stato giusto non cedere all'ansia e non spendere certe cifre (che sono ancora fuori portata per l'Italia). La vera colpa del club semmai è aver lasciato andare Kvara (in trattative col Psg da mesi) senza prima avere in mano il sostituto".

