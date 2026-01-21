Bellinazzo: "Sblocco mercato? Sarei sorpreso di una cosa"

vedi letture

Marco Bellinazzo, giornalista de IlSole24Ore, ha scritto un post su X su un tema di grande attualità per la giornata di oggi: "Il consiglio federale ha chiesto alla LegaSerieA di assicurarsi che i club che non hanno votato a favore della richiesta del Napoli di sbloccare il mercato, valutando la liquidità, non facciano ricorso qualora la modifica delle regole venisse approvata in corso di mercato. Mi sorprenderebbe ovviamente se Juventus, Inter e Milan si esprimessero a favore dello sblocco del mercato del Napoli...".

