Video "Benvenuto Lukaku", spunta un nuovo murales in città

Romelu Lukaku ci ha messo poco per entrare nei cuori dei tifosi napoletani. Al centravanti belga, che a suon di gol e assist ha trascinato il Napoli al primo posto in classifica, è stato già dedicato un primo murales su un'anta di un'attività commerciale in via del Formale al centro storico. Di seguito le immagini già diventate virali sui social.