Bestemmie Lautaro, Palmeri: “Ridicolo chiedere squalifica, dal labiale non si capisce!”

Tancredi Palmeri, con un post su X, commenta le polemiche nate per un video che riguarda Lautaro Martinez al termine di Juve-Inter, con l'argentino che pare chiaramente pronunciare diversamente frasi blasfeme: "Viste le ridicole prese di posizione per squalificare Lautaro per bestemmie che non sono state dette, visto che dal labiale non si capisce proprio nulla e non si capisce nemmeno se sta parlando in italiano, a questo punto squalifichiamo anche Inzaghi per nudità in luogo pubblico".