Foto Beukema si unisce al Bologna, ma sarà del Napoli: potrebbe fare subito le valigie

Il Bologna si è ritrovato al centro tecnico “Niccolò Galli” per l'inizio della nuova stagione, e tra i convocati di Vincenzo Italiano c’era anche Sam Beukema, regolarmente presente (come dimostra la foto postata da Lewis Ferguson che riportiamo in calce) nonostante il suo futuro sembri ormai segnato.

Il difensore olandese, infatti, è a un passo dal Napoli: la trattativa è in fase molto avanzata e domani potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva. L’obiettivo del club azzurro è fargli fare le visite mediche già lunedì così da permettergli di unirsi al raduno a Castel Volturno, in programma nella giornata di martedì.