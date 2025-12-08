Foto Beukema sottolinea l'esultanza di Buongiorno: "Anema e core, tutti come lui!"

Sam Beukema ormai è diventato a tutti gli effetti un titolare di questo Napoli versione 3-4-2-1. Il difensore olandese, oltre ad affermarsi in campo, è ben voluto anche all'interno dello spogliatoio. E come potrebbe essere altrimenti, visto il suo carattere.

Fin dai primi giorni in ritiro a Dimaro l'ex Bologna è stato tra i più giocherelloni, tra i più simpatici. E si dimostra tale anche sui social. Beukema all'indomani del successo con la Juventus ha pubblicato una serie di scatti con la seguente didascalia: "Anema e Core! Tutti come Buongiorno ieri".