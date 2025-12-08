Foto Casa De Bruyne in festa: il messaggio social di Kevin per il compleanno della moglie

Giornata speciale in casa De Bruyne, non solo per la vittoria del Napoli contro la Juventus. Il fuoriclasse belga, ancora ai box per un infortunio che lo terrà fuori a lungo, ha celebrato i 32 anni della moglie Michele Lacroix.

Sui social il centrocampista azzurro ha dedicato un post affettuoso, accompagnato da una foto di famiglia con i figli Mason Milian, Rome e Suri. “Buon compleanno alla migliore moglie e mamma per i nostri figli. "Festeggiamo insieme oggi”, ha scritto De Bruyne, mostrando ancora una volta la forte unione del nucleo familiare.