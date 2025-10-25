Biasin protesta: "Partita indirizzata da un grave errore della squadra arbitrale!"

TuttoNapoli.net
Oggi alle 20:25
di Davide Baratto

Il giornalista Fabrizio Biasin, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli contro l'Inter, soffermandosi anche sull'episodio del calcio di rigore assegnato agli azzurri: "L’Inter perde 3-1 contro un Napoli che sfrutta molto bene le sue occasioni. Ottimo primo tempo dei nerazzurri, davvero troppa leggerezza nel secondo (male sui gol presi, male dopo i cambi). Partita indirizzata da un grave errore della squadra arbitrale".