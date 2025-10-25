Biasin protesta: "Partita indirizzata da un grave errore della squadra arbitrale!"
Il giornalista Fabrizio Biasin, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria del Napoli contro l'Inter, soffermandosi anche sull'episodio del calcio di rigore assegnato agli azzurri: "L’Inter perde 3-1 contro un Napoli che sfrutta molto bene le sue occasioni. Ottimo primo tempo dei nerazzurri, davvero troppa leggerezza nel secondo (male sui gol presi, male dopo i cambi). Partita indirizzata da un grave errore della squadra arbitrale".
2 Napoli-Inter 3-1 (34' De Bruyne, 55' McTominay, 60' Calhanoglu, 66' Anguissa): gli azzurri tornano in vetta
28 ott 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lecce
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
